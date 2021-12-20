"Врачи без границ" заявили, что Талибы с 2015 года не нарушили гуманитарные договоренности

ТЕГЕРАН, 20 декабря. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) ни разу не нарушило гуманитарные договоренности, достигнутые с организацией "Врачи без границ" в 2015 году, и продолжает их соблюдать после захвата власти. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС старший советник по гуманитарным вопросам бельгийской секции "Врачей без границ" Кристофер Стокс.

"После того, как наш госпиталь в Кундузе был разрушен ВС США, мы заключили ряд соглашений, чтобы предотвратить подобное в будущем. В результате был создан ряд гуманитарных документов и принципов, которые были подписаны талибами, США и афганским правительством для защиты наших больниц, скорых и персонала", - сказал он.

По словам Стокса, "эти соглашения продолжают действовать и соблюдаться талибами". "Не было ни одной атаки на "Врачей без границ" со стороны "Талибана", - добавил он. Представитель организации отметил, что "диалог с талибами оказался конструктивным, и это продолжается по сей день".

3 октября 2015 года вооруженные силы США нанесли авиационный удар по расположенному в афганском Кундузе госпиталю организации "Врачи без границ". В результате инцидента погибли 42 человека, еще около 40 получили ранения. По версии американской стороны, удар был нанесен по ошибке.

Стокс также заявил, что "Врачи без границ" готовы работать со всеми сторонами конфликтов, включая "Исламское государство" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). "В других странах (помимо Афганистана - прим. ТАСС) мы пробовали вступить в контакт с "Исламским государством", но хочу сказать, что это чрезвычайно сложно. Переговоры гуманитарной организации с ИГИЛ практически невозможно организовать, - сказал он. - Однако это не значит, что мы отказываемся от нашего принципа разговаривать со всеми, если нам необходимо работать в этом районе".

По словам представителя "Врачей без границ", "если на территории, которую контролирует ИГ, есть мирные жители, как это было в Ираке, то организация готова работать с ним, чтобы обеспечивать мирных жителей необходимой помощью". "Однако на сегодняшний день слишком сложно достигать соглашения с этим движением", - отметил он.

Стокс добавил, что "иногда "Врачи без границ" сталкиваются с проблемами со стороны правительств, потому что последние не хотят, чтобы организация контактировала с оппозицией или группировками вроде "Талибан". "Так происходит и в Нигерии, и в Израиле с сектором Газа", - заявил он.

При этом Стокс подчеркивает, что "в Афганистане этот подход работал, поскольку талибы знали о контактах "Врачей без границ" с правительством, а правительство знало о контактах организации с "Талибан".

Талибы и здравоохранение

"Нам повезло, что мы работаем в области здравоохранения, а не образования или в какой-либо другой сфере. "Талибан" признает важность здравоохранения", - сказал он. Стокс добавил, что "талибы разрешают работать в госпиталях как женщинам - врачам из Франции или Японии, так и девушкам из Афганистана".

Он обратил внимание, что "единственный [новый] запрос со стороны талибов - расширить деятельность ["Врачей без границ" в Афганистане] и больше помогать людям". "Мы согласны, что потребность в этом большая и идет очень тревожная зима, но для расширения работы нам нужно решение ключевых проблем: отмена санкций, импорт лекарств, снятие ограничений на банковские операции", - подчеркнул представитель организации.

Ситуацию осложняют кризис и санкции

Стокс считает, что Афганистан стал безопаснее, но ситуацию осложняют кризис и санкции. "Ситуация с безопасностью в Афганистане улучшилась. Для нас, как и для множества афганцев, стало легче передвигаться по стране", - сказал он. При этом Стокс сообщил, что "все еще имеют место нападения со стороны группировок, таких как "Исламское государство". "Но если мы сравним с тем, что было еще год назад, то ситуация улучшилась", - отметил он.

Однако представитель "Врачей без границ" подчеркнул, что появились новые сложности для работы гуманитарных организаций. "Проблемы в том, что коллегам в афганских больницах не платят зарплату, в наличии нет лекарств, а также очень сложно отправить в Афганистан деньги, поскольку страна под санкциями и банки не позволяют осуществлять финансовые операции. Экономическая ситуация оказывает воздействие на гуманитарную сферу", - заявил он.

Стокс также отметил, что еще одной проблемой стал дефицит кадров. "Множество образованных людей покинули Афганистан. Многие люди, бегущие из страны, - это административные кадры, в том числе и в больницах", - сказал он.

В то же время представитель "Врачей без границ" заметил, что организации стало легче вести переговоры, поскольку сократилось количество сторон конфликта. "Мы вели диалог с талибами еще до прихода американцев и всегда разговаривали с афганским правительством и НАТО. Если вы двигаетесь на машине скорой помощи через линию фронта, то вам необходимо поддерживать контакты с обеими сторонами, - сказал он. - Теперь у нас есть только одна группа, с которой нужно вести переговоры, - это временное правительство талибов".

"Врачи без границ" - основанная в 1971 году организация, занимающаяся оказанием экстренной помощи в регионах, охваченных войнами, эпидемиями или другими катаклизмами. Всего организация работает более чем в 70 странах мира.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.