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Лидер партии и один из бывших руководителей полиции Молдавии объявлен в розыск Интерполом

Георгия Кавкалюка обвиняют в хулиганстве, призывах к насилию и фабрикации уголовных дел

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк объявлен в розыск Интерполом по запросу молдавских правоохранителей. Об этом сообщил глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу, слова которого приводит в понедельник местный телеканал "ТВ-8".

"Бюро Интерпола в Лионе одобрило запрос Национального бюро Интерпола в Молдавии о розыске Кавкалюка для его ареста и экстрадиции", - сказал Центиу. В ноябре суд Кишинева выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для Кавкалюка, который покинул страну в июле 2021 года. После этого в молдавских СМИ появилась информация, что он живет в Лондоне.

Кавкалюка обвиняют в хулиганстве, призывах к насилию, фабрикации уголовных дел, другим преступлениям. В частности, в апреле активисты партии Кавкалюка облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Чиновника обвинили в том, что он якобы сделал прививку от коронавируса вне очереди. Видеозапись действий своих активистов распространила в социальных сетях партия "Строим Европу дома".

Перед досрочными выборами в парламент вместе с активистами Кавкалюк спровоцировал 4 июля еще один инцидент, когда он был якобы задержан в аэропорту Шереметьево. Одновременно в Кишиневе у здания российского посольства и ряда органов власти в этот день прошли акции протеста сторонников партии "Строим Европу дома". Однако Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило с заявлением, назвав действия кишиневских политиков "заранее спланированной провокацией".

Сообщение о розыске Кавкалюка Интерполом в его партии пока не комментируют.

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