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Пентагон: США продолжают наблюдать значительные силы России у границы с Украиной

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что США будут продолжать следить за ситуацией и выражать обеспокоенность

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Пентагон продолжает утверждать, что Соединенные Штаты наблюдают значительное сосредоточение войск РФ у границы с Украиной. С соответствующим заявлением выступил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Все еще сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной", - утверждал он. По его словам, США и далее следят за ситуацией и продолжают выражать обеспокоенность.

Кроме того, Кирби сообщил, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем, так как это позволяет делать международное право. "Мы продолжим летать, ходить и проводить операции там, где международный закон позволяет это делать", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия

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