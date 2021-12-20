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В США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о членстве Украины в альянсе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне поддерживают стремление стран вступать в Североатлантический альянс и выполнять конкретные требования по членству

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что только члены НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Зачитав распространенное Белым домом заявление о телефонных переговорах помощников президентов России и США Юрия Ушакова и Джейка Салливана о представленных Москвой гарантиях безопасности, она добавила: "Это соответствует нашей постоянной работе и взаимодействию с Россией, Украиной, Европой в рамках произошедшего в течение прошлой недели". "Что касается членства в НАТО или вступления в НАТО, <...> то, касаясь их [РФ - прим. ТАСС] предложения, с точки зрения президента [США Джо Байдена] и администрации, право суверенных государств выбирать свои партнерства и союзы является одним из основных принципов европейской безопасности", - сказала она.

"Мы поддерживаем стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования [по членству в альянсе]. Отношения НАТО с Украиной - вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", - добавила Псаки.

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