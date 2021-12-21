Участники встречи в астанинском формате обсудят соблюдение режима прекращения огня в Сирии

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате открывается во вторник в Нур-Султане. Ожидается, что на ней стороны рассмотрят перспективы работы Конституционного комитета в Женеве, обсудят обстановку в арабской республике, а также задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации.

В двухдневных переговорах примут участие делегации стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция), правительства и оппозиции Сирии. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, Ирака, Иордании и Ливана. Делегацию России возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турцию представит директор департамента Сирии МИД Сельчук Унал. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником главы МИД по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Делегацию Сирии возглавит заместитель министра иностранных дел Айман Сусан, делегацию сирийской вооруженной оппозиции - Ахмед Тома. Ожидается, что делегацию ООН возглавит заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Хавла Матар.

На переговорах запланировано очередное заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста, в рамках работы которой 16 декабря состоялся шестой по счету обмен пленными между сирийскими конфликтующими сторонами.

В связи с эпидемиологическими ограничениями в столице Казахстана второй день переговоров пройдет без традиционного пленарного заседания. По итогам встречи запланировано принятие итогового заявления.

Повестка встречи

Как ранее сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, основное внимание на встрече будет уделено анализу соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, особенно в Идлибской зоне деэсклации. По его словам, будут также обсуждаться гуманитарные вопросы и проблема беженцев.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отмечал, что в ряде районов Сирии по-прежнему сохраняются очаги напряженности. Он подчеркнул, что в Идлибской зоне деэскалации, по разным оценкам, действуют десятки тысяч боевиков из "Хайат Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ) и других незаконных вооруженных формирований, которые наносят удары по позициям сирийской армии и регулярно пытаются атаковать российскую базу Хмеймим с применением ударных беспилотников. Россия считает недопустимым такое положение дел, указывал замминистра.

В свою очередь Лаврентьев ранее сообщил, что встреча будет во многом посвящена подготовке к саммиту лидеров стран-гарантов, который должен состояться в Тегеране. Последние переговоры президентов РФ, Ирана и Турции прошли в формате виртуального саммита 1 июля 2020 года, с тех пор сроки проведения нового саммита остаются под вопросом. Тем не менее стороны неоднократно подтверждали сохраняющиеся планы по созыву такой встречи в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Саммиту также могла бы предшествовать встреча глав МИД стран-гарантов, о подготовке которой в ноябре сообщал МИД Казахстана, но в декабре ее проведение не подтвердилось.

Необходимость диалога

Важной темой на переговорах остается работа сирийского Конституционного комитета в Женеве, призванного выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики. Предыдущий шестой раунд дискуссий малой группы комитета прошел 18-22 октября и завершился без какого-либо прорыва. Как признал спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы.

Лаврентьев, который также присутствовал в Женеве для встречи с коллегами по астанинскому формату, констатировал, что противоположные позиции сторон переговоров не должны оказать влияние на перспективы дальнейшей работы комитета. Он подчеркнул, что орган должен продолжить свою работу, тем более что сопредседатели комитета от правительства и оппозиции Сирии на встречах с делегацией РФ в Женеве подтвердили свою готовность продолжать диалог для выхода на взаимоприемлемые решения.

Официальных сроков проведения нового раунда заседания комитета пока нет, однако, по данным арабских СМИ, встреча делегаций сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества планируется на начало февраля 2022 года. Возможно, что предстоящая межсирийская встреча придаст импульс его скорейшему созыву.

Механизм помощи

Участники переговоров, очевидно, затронут вопрос дальнейшей судьбы трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в арабскую республику. 9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи. Генсек ООН Антониу Гутерриш 16 декабря сообщил, что предоставил запрошенный СБ доклад, и выразил надежду на то, что механизм будет продлен.

Посол РФ в Сирии Александр Ефимов ранее в интервью ТАСС отметил, что автоматического продления работы трансграничного механизма ожидать не следует. Россия по-прежнему исходит из того, что данный механизм нарушает суверенитет республики и непрозрачен в распределении поступающей помощи на местах. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва откажется поддерживать механизм трансграничной помощи Сирии, если процесс ее доставки будет идти не через Дамаск.