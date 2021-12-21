Министр юстиции ФРГ призвал ЕС к совместным действиям по регулированию работы Telegram

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Европейские страны должны действовать совместно для регулирования работы онлайн-платформ, включая мессенджер Telegram, и отслеживания незаконной информации. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы Funke.

"Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку", - сказал он. По его словам, владельцы мессенджера заинтересованы в получении денег от рекламы, а значит, не могут отказаться от платежеспособного европейского рынка.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, что крайне затягивает процесс.

"Это социальная сеть, и она должна отвечать германским правилам. В соответствии с ними Telegram должен назначить представителя, к которому могут обращаться немецкие власти, чтобы оперативно получать справку о правонарушениях", - подчеркнул Бушман.

Министр отметил, что правовую основу для общеевропейского регулирования должна заложить в следующем году Франция, которая будет председательствовать в ЕС.