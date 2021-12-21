Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату

ВАРШАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Польская районная прокуратура в городе Белосток выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему и планирует объявить его в розыск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Окружной прокуратуры в Варшаве.

Обвинения предъявляются по возбужденному ранее уголовному делу по статье о дезертирстве. Военнослужащему грозит от одного до 10 лет лишения свободы.

"Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", - сообщила прокурор Александра Скшиняж. По ее словам, теперь "действия прокуратуры будут направлены на розыск подозреваемого с целью осуществления с его участием процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление".

В пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

В общении с белорусскими СМИ сбежавший солдат выступил с критикой польских властей. В частности, он заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные убили на границе двух волонтеров.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позже оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться того, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство. По его словам, у военнослужащего в Польше были серьезные проблемы с законом, а побег в Белоруссию - попытка избежать наказания.

