Игоря Додона вызвали дать показания о хищениях при импорте электроэнергии

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Молдавская прокуратура вызвала экс-президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона для дачи показаний по делу о хищениях при импорте украинской электроэнергии в 2008 году. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

"Додон был приглашен 27 декабря для дачи показаний по уголовному делу, касающегося компании "Энергоком", - приводит слова Керпек телеканал TV8.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре. Следователи полагают, что в 2008 году закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. Предполагается, что в эту схему были вовлечены ответственные лица из занимающейся импортом электроэнергии госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа.

Согласно предварительной информации, чиновники похитили около $11,9 млн госсредств.