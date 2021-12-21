Си Цзиньпин предложил Германии активизировать проекты инициативы "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китай предлагает Германии активизировать совместные усилия для реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Германия - важное звено по осуществлению железнодорожных перевозок из нашей страны в Европу, - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. - Я верю, что укрепление китайско-германского сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь" будет способствовать повышению благосостояния стран, которые участвуют в соответствующих проектах".

Как уточнил Си Цзиньпин, китайские власти готовы предоставить компаниям ФРГ благоприятные возможности на рынке КНР. "Мы также надеемся, что Германия создаст справедливую атмосферу для предприятий Китая", - добавил он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.