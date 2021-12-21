США и Великобритания предостерегли от политической составляющей в деле против Порошенко

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. США и Великобритания внимательно следят за уголовным процессом в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и рассчитывают на беспристрастность в его расследовании. Об этом говорится в опубликованных во вторник в сообщениях американского посольства на Украине и главы британского диппредставительства в стране Мелинды Симмонс.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

Британский посол отметила, что "внимательно следит за предъявленным обвинением Порошенко". "Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", - написала она в "Твиттере".

Ранее на Украине Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

В минувшую пятницу следователи Госбюро расследований Украины не смогли вручить Порошенко повестку. Вечером того же дня Порошенко покинул Украину. Его партия "Европейская солидарность" сообщила, что лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Позднее адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что его подзащитного вызвали на допрос на 23 декабря. По его словам, Порошенко не придет, так как находится за границей, а вызов на допрос был оформлен неправильно. Во вторник бывший глава государства обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.