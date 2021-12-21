Румынский премьер призвал НАТО к сдерживанию РФ и одновременно к смягчению напряженности

БУХАРЕСТ, 21 декабря. /ТАСС/. НАТО наряду со сдерживанием в ситуации вокруг Украины и в Черном море следует придерживаться политики по смягчению напряженности в регионе. Об этом заявил во вторник премьер-министр Румынии Николае Чукэ на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

"Нынешнее развитие ситуации безопасности подтверждает необходимость укрепления действий по сдерживанию угроз и обороны на восточном фланге [НАТО] и на Черном море скоординированным и уравновешенным образом, - заявил румынский премьер, выступление которого транслировалось в прямом эфире основными СМИ страны. - В то же время помимо акцента на большем предотвращении и обороне, думаю, что должно произойти смягчение напряженности этой ситуации".

Чукэ подтвердил, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. "Право каждого государства свободно выбирать свою внешнюю политику - это фундаментальный принцип суверенности, и НАТО твердо поддерживает этот принцип", - подчеркнул он.

"Мы договорились сегодня с генеральным секретарем, что нынешняя политика НАТО по предотвращению и обороне в сочетании с открытостью к диалогу еще остается в силе, - сказал глава румынского правительства. - Альянс установил каналы диалога с РФ и неоднократно призывал к диалогу. Однако для того, чтобы этот диалог был эффективным, необходимо разрядить ситуацию".