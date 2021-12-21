Министр обороны Великобритании обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе Украины с РФ

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, стороны обсудили ситуацию на границе Украины с Россией. Об этом во вторник сообщило военное ведомство Соединенного Королевства.

"Я остаюсь глубоко озабоченным наращиванием российских войск на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины [перед лицом] российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - говорится в заявлении Уоллеса. Отмечается, что "Великобритания и НАТО едины в вопросе поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.