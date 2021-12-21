Оппозиция в Абхазии намерена инициировать отстранение от власти президента республики

СУХУМ, 21 декабря. /ТАСС/. Представители оппозиции в Абхазии по итогам митинга во вторник огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего президента республики Аслана Бжании. Резолюцию зачитал председатель общественной организации "Ахиаца" Ахра Бжания.

Среди причин он назвал в том числе проблемы в энергетической сфере в республике, а также инциденты, связанные с избиением сотрудниками МВД 30 сентября в Сухуме ветеранов войны с Грузией 1992-1993 годов.

"Вот наши требования: в связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент Республики Абхазия; заморозить все энергетические имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти; внести изменения в конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте седьмого созыва", - заявил Ахра Бжания.

Зачитывая резолюцию, в числе требований оппозиции он отметил внесение изменений в конституцию для упразднения должности премьер-министра, о введении процедуры утверждения парламентом членов правительства. "Для реализации обеспечения вышеуказанных требований, а также в связи с тяжелой ситуацией продлить полномочия шестого действующего созыва народного собрания на один год", - резюмировал председатель общественной организации "Ахиаца".

Ранее абхазская оппозиция призвала местных жителей принять участие в митинге на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконном митинге, не предпринимать действий, которые могут мешать работе государственных органов, гражданам и гостям Абхазии. Во вторник в Абхазии проходит митинг, президент Аслан Бжания принял лидеров оппозиции, состоялись переговоры.