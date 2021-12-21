Гройсман считает, что у главы кабмина Украины Шмыгаля нет видения, как развивать страну

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что у нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля нет видения того, как развивать страну.

"У него нет главного - цели и видения, как развивать страну. И это трагедия. Вы, что, думаете, что я каждый день делал подарки президенту? Разными методами и способами я обходил, опровергал, избегал, наступал. Это целая наука в условиях нашей парламентско-президентской модели", - сказал Гройсман в опубликованном во вторник интервью изданию "Зеркало недели".

Политик напомнил, что у него не было ни своей фракции, ни своей партии, когда он возглавлял правительство. "Я вынужден был со всеми договариваться, порой идти на компромиссы, которые в обычной жизни не принимал. Но поставленные цели надо было достигать", - подчеркнул Гройсман.

По его мнению, попытки президента Украины Владимира Зеленского решить государственные проблемы, присвоив себе полномочия разных ветвей власти, приносят больше вреда, чем пользы. "По моему мнению, прежде всего нужно навести порядок в треугольнике "парламент - президент - премьер". Постоянная склонность меняющихся президентов присваивать себе полномочия ветвей власти стране не помогает", - подчеркнул Гройсман.

Владимир Гройсман занимал пост премьер-министра Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го. С 27 ноября 2014 года до 14 апреля 2016-го он возглавлял Верховную раду.