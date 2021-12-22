Госсекретарь США обещал поддержку Литве на фоне кризиса в отношениях с КНР

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и обещал Вильнюсу поддержку на фоне кризиса в отношениях между Литвой и Китаем. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь подчеркнул твердую солидарность США со своим союзником по НАТО и партнером из ЕС Литвой, которая сталкивается с геополитическими вызовами для региональной стабильности, безопасности и экономического процветания", - отмечается в документе.

Как подчеркивается в тексте, Блинкен обсудил с Шимоните сообщения о том, что КНР не дает литовским экспортерам возможности узаконить доставленные в КНР товары после открытия в этой стране представительства Тайваня. "Госсекретарь подчеркнул, что подобные меры вызвали бы серьезное беспокойство, в том числе с точки зрения международных торговых практик, и они, судя по всему, представляют собой определенную форму экономического принуждения", - утверждается в заявлении.

Глава американской дипломатии в связи с этим обещал "работать с разделяющими ту же точку зрения странами, чтобы противодействовать дипломатическому и экономическому поведению КНР, направленному на принуждение".

Кризис в отношениях с КНР

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В августе Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать это же Литве. Литовский посол был отозван в сентябре. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вообще вычеркнула Литву как государство из базы данных свой таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могут узаконить доставленные в КНР товары.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.