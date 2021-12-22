В ДНР заявили, что Киев блокирует минские переговоры по направлениям гуманитарного блока

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Работа заседания гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, завершившегося во вторник, была по всем вопросам повестки заблокирована представителями украинской стороны. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель ДНР в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Дарья Морозова.

"Последнее в 2021 году заседание не оправдало даже сдержанных надежд на конструктив. Более того, украинская сторона приложила максимум усилий, чтобы окончательно заблокировать переговорный процесс по всем направлениям гуманитарного блока", - говорится в ее заявлении, размещенном на сайте уполномоченного по правам человека в ДНР .

По словам Морозовой, киевские переговорщики вновь отказались обсуждать создание глобального механизма поиска лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, "хотя именно этот вопрос по предварительному согласованию сторон был вынесен на рассмотрение первым пунктом, что потенциально открывало участникам широкие возможности для предметной и плодотворной дискуссии".

В то же время, отметила она, ключевой вопрос процессуальной "очистки" участников обменов 2019-2020 годов украинские представители в принципе предложили вычеркнуть из повестки дня как неактуальный. "Отмечу, что автоматически это подразумевает и исключение из плана встречи вопроса обмена удерживаемыми лицами, поскольку камнем преткновения здесь является только невыполнение Киевом предыдущих обязательств по прекращению уголовного преследования ранее освобожденных людей", - сказала Морозова. Она подчеркнула, что завершающим акцентом в череде провокаций стало заявление киевского представителя о необходимости согласовать некий удобный Киеву механизм обмена, поскольку в скором времени на Украине "пленных станет больше".

"Расцениваю такие слова и действия как откровенную демонстрацию агрессивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса. Подчеркиваю, что ответственность за отсутствие каких-либо подвижек по гуманитарному направлению по итогам 2021 года полностью лежит на представителях Украины", - заключила омбудсмен ДНР.