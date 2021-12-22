Украинская оппозиция назвала инициированный РФ диалог о гарантиях безопасности необходимым

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поддерживает предложенный Россией диалог с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, размещенном в среду на сайте партии.

"В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный РФ, действительно необходим и он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет", - отмечается в заявлении.

В ОПЗЖ напомнили, что Украина имела возможность идти собственным путем и строить политику, основанную на внеблоковом статусе, который закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины. "Однако из-за политиканов, действующих в угоду своим западным хозяевам, <...> от собственного пути Украина отказалась, - говорится в сообщении. - Наша политическая сила и ее нынешние представители задолго до создания партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" имели четкую позицию по этому вопросу: Украина должна придерживаться внеблокового статуса".

В ОПЗЖ считают, что сегодня в связи с крайним обострением противостояния между РФ и НАТО "становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе", курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это не способствует установлению мира и возвращению Донбасса, о чем партия неоднократно заявляла. "А вот сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог в данной непростой ситуации могут стать для Украины залогом стабильности и безопасности", - подчеркивают в ОПЗЖ.

В партии отмечают, что огромную роль в решении данного вопроса играют публичность и открытое обсуждение. "И мы считаем перевод в публичную плоскость дискуссии о взаимоотношениях государств и гарантиях безопасности серьезным достижением России, правильным шагом и краеугольным камнем урегулирования ситуации", - подчеркивается в заявлении. В нынешней обстановке, продолжили в ОПЗЖ, "считаем педалирование президентом [Украины Владимиром] Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства".

"В этих условиях абсолютно очевидно, что политика Украины, направленная на сближение с Североатлантическим альянсом, должна определяться теми договоренностями или их отсутствием, о необходимости которых заговорила Россия. И пока не будет определенности относительно таких договоренностей, поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО признак крайней политической незрелости, ограниченности, непрофессионализма и неадекватности, если не сказать жестче", - заключили в ОПЗЖ.