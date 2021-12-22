{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Молдавии одобрил кандидатуру Лилиана Дарие на должность посла в России

Эта должность была вакантной с августа, после того как президент Майя Санду своим указом отозвала предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила назначение Лилиана Дарие на должность посла в Российской Федерации.

"Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дарие на должность чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте парламента.

По молдавским законам, послов Молдавии назначает и отзывает президент по предложению премьера. Кандидатов правительству предлагает министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) после консультаций с парламентской комиссией.

Дарие с 2016 по 2017 годы был заместителем главы МИДЕИ, а с 2018 - послом в Бельгии и главой миссии при НАТО. Должность посла Молдавии в РФ была вакантной с августа нынешнего года, после того как президент Майя Санду своим указом отозвала предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка.

Теги
РоссияМолдавия
Глава МИД ФРГ заявила, что нужно использовать все возможности для диалога с Россией
Анналена Бербок призвала стороны вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"
Читать полностью