Парламент Молдавии одобрил кандидатуру Лилиана Дарие на должность посла в России

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила назначение Лилиана Дарие на должность посла в Российской Федерации.

"Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дарие на должность чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте парламента.

По молдавским законам, послов Молдавии назначает и отзывает президент по предложению премьера. Кандидатов правительству предлагает министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) после консультаций с парламентской комиссией.

Дарие с 2016 по 2017 годы был заместителем главы МИДЕИ, а с 2018 - послом в Бельгии и главой миссии при НАТО. Должность посла Молдавии в РФ была вакантной с августа нынешнего года, после того как президент Майя Санду своим указом отозвала предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка.