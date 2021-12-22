Жапаров объявил выговор послу Киргизии в Азербайджане за несогласованные заявления

БИШКЕК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду объявил строгий выговор послу республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву за несогласованные заявления, породившие спекуляции в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

В ходе пресс-конференции Осмоналиев рассказал об инициативе Киргизии созвать платформу "5+3", в которой будут участвовать страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Предполагается сотрудничество государств-участниц в сфере политики, экономики и культуры. По словам посла, к инициативе проявляют интерес также соседи предполагаемых стран - участниц платформы - Россия, Иран, Китай, Турция.

В прессе же появились публикации со ссылкой на пресс-конференцию главы киргизского диппредставительства о том, что якобы "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России". В администрации президента назвали эти публикации не соответствующими действительности и провокационными.

"В указанном интервью о таких формулировках не было и речи, - говорится в сообщении. - Вместе с этим за не согласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву".