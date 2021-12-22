МИД КНР заявил об эффективности демократической модели Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 декабря. /ТАСС/. Глава комиссариата МИД КНР в Гонконге Лю Гуанъюань заявил об успешности демократической модели этого специального административного района КНР после прошедших выборов в местный Законодательный совет. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

"Представители всех секторов населения приняли участие в выборах, осуществив свои гражданские права. Это демонстрирует широкое представительство, политическую инклюзивность, сбалансированное участие и честную конкуренцию <...>. Это успешная модель качественной и реальной демократии", - заявил глава комиссариата МИД КНР во время брифинга, посвященного демократическому развитию мегаполиса.

Лю Гуанъюань добавил, что при колониальном правительстве Великобритании в Гонконге отсутствовали демократические свободы и лишь возвращение в состав КНР "положило начало новой эры демократического Гонконга".

Нынешние выборы стали первыми после реформирования местной избирательной системы в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". Теперь до участия в них разрешено допускать только "патриотично настроенных" кандидатов, которые лояльны властям и не представляют угрозы для национальной безопасности.

Голосование прошло в спокойной обстановке, без нарушений, но при рекордно низкой явке 30,2% и впервые без участия кандидатов от продемократической оппозиции. В соответствии с избирательной реформой состав Законодательного совета расширен с 70 до 90 человек.