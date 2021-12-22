Секретарь Совбеза Украины заявил, что возле границы страны находятся 122 тыс. военных РФ

"Мир через силу" и "шлагбаум на пути в НАТО". Реакция Киева на разговор Путина и Байдена

"Что касается численности войск <...>, на сегодняшний день мы видим 122 тыс., это 200 км, и 143,5 тыс. - на расстоянии 400 км <...> от нашей границы", - сказал он в среду на брифинге.

По словам Данилова, президент и высшее военное руководство страны "держат ситуацию под контролем". "Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня нам нужно к этому готовиться, мы все это отслеживаем", - заверил он.

Секретарь СНБО отметил, что у страны есть дополнительные ресурсы, а "территориальная оборона в случае необходимости обязательно даст отпор агрессору". "Оружие должно быть смазано. Желательно его не использовать, но при необходимости все граждане знают, что делать", - добавил он.

1 января 2022 года на Украине вступит в силу закон "Об основах национального сопротивления", который, по мнению властей, укрепит обороноспособность страны. В нем определяются правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и обороны.

Согласно ежегодно составляемому порталом Global Firepower рейтингу военной мощи, украинская армия оказалась в 2021 году по этому показателю на 25-м месте в мире. По данным Минобороны, в настоящее время в военно-оперативном резерве ВС числятся более 230 тыс. человек.