Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

ЗАГРЕБ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев покидает свой пост. Об этом сообщил в среду северомакедонский телеканал Vesti24 со ссылкой на документ.

"Результаты последних выборов, несмотря на муниципальный уровень, для того политического момента, в котором находилась страна, имели как национальный, так и политический вес. В текущих условиях для меня как для премьер-министра, в силу моих политических взглядов, было бы безответственным и неоправданным шагом перед моим народом и моей страной лично продолжить руководить правительством на евроатлантическом пути", - отмечает Заев в официальном заявлении об отставке, направленном в парламент республики.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поддержал премьер-министра республики в ходе своего ежегодного выступления. Он отметил, что политика - это часть жизни, и она никогда не должна становиться всей жизнью.

Ранее премьер Северной Македонии передал полномочия лидера правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) заместителю министра финансов страны Димитару Ковачевски. Заев покинул пост лидера СДСМ и подал в отставку с должности премьера на фоне негативных результатов его партии на муниципальных выборах в стране, состоявшихся 17 и 31 октября.