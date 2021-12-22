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Зампостпреда США при ООН заявил, что Киев может рассчитывать на Вашингтон в своей защите

Также Ричард Миллс раскритиковал проведение Россией неформального заседания СБ ООН по "формуле Арриа", посвященного проблематике национальных меньшинств на Украине и в странах Европы

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Киев может рассчитывать на поддержку США в защите своей территориальной целостности и суверенитета. Об этом заявил во вторник заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа".

"Украина может полностью положиться на США в защите суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.

Он также подверг критике проведение РФ неформального заседания СБ ООН по "формуле Арриа", посвященного проблематике национальных меньшинств на Украине и в странах Европы. "Цель это встречи - отвлечь внимание от продолжающегося наращивания Россией сил у границы Украины", - считает он.

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