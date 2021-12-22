Санду заявила, что Молдавия поддерживает диалог с Россией на разных уровнях

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Молдавия поддерживает диалог с Российской Федерацией чтобы расширить свой экспорт, решить социальные проблемы мигрантов, возобновить вывоз боеприпасов со складов в Приднестровье. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1 в среду.

"Общение между нашими странами идет на разных уровнях - был визит нашего министра иностранных дел в Россию, запланирован визит российского вице-министра, готовится заседание межправительственной комиссии. Мы пытаемся найти решение хотя бы части проблем из повестки с Россией, потому что их много", - сказала Санду. При этом она отметила, что "конкретной даты заседания межправкомиссии пока нет, но есть договоренность провести его весной".

Глава Молдавии подчеркнула заинтересованность Кишинева в расширении экспорта молдавских товаров в Россию, обеспечения социальной защиты работающих там молдавских мигрантов, активизации процесса приднестровского урегулирования. "Еще одной темой для обсуждения является вопрос утилизации боеприпасов со складов в Колбасне", - уточнила Санду.

В Приднестровье расквартирована Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Из вывоз был заблокирован приднестровскими властями после обострения внутримолдавских отношений в 2004 году. На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, способна сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ. Российские голубые каски были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.