В ЛНР сочли недостаточно четкими сигналы Киева о готовности к перемирию в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления из Киева о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе не содержат четких сигналов для военных на местах. Такое мнение высказал в среду представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

"Громкое заявление главкома [Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного о том, что украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно, <...> как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление на сайте Минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины.

"Ни Залужный, ни Резников почему то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя, в соответствии все с теми самыми Мерами, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал, - отметил представитель ЛНР. - А заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат или радикалы поймут".

После заседания контактной группы в среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.