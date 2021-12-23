Байден убежден, что виновные в штурме Конгресса США должны ответить перед законом

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Виновные в штурме здания Конгресса США должны ответить перед законом, причем вне зависимости от занимаемого положения в обществе. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC .

"Я думаю, что [привлечение] к ответственности необходимо. <...> Неважно, кто [участвовал в беспорядках, какую должность занимал]. Те, кто несут ответственность, должны ответить [перед законом]", - сказал глава американской администрации.

6 января 2021 года сторонники занимавшего тогда должность президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование обстоятельств штурма, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, явиться на слушания и предоставить всю имеющуюся у них информацию об этих событиях. Им были направлены повестки.