Генсек НАТО выступил за диалог с РФ и вновь призвал отвести войска от границы с Украиной

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. НАТО готова к диалогу с Россией, но не будет отказываться от своих основных принципов. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA генсек альянса Йенс Столтенберг, призвав в очередной раз РФ отвести войска от границы с Украиной.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы продолжим оценивать, нужно ли нам адаптировать наше военное присутствие [в восточных странах альянса]. Но спекулировать об этом нужно с осторожностью, поскольку это может привести к напряженности. Я считаю, что сейчас важно снижать напряженность и вести осмысленный диалог с Россией, но при этом не ставить под угрозу право и ответственность за защиту наших союзников", - заявил Столтенберг.

"У России есть возможность, снизив напряженность и отведя войска, обеспечить для всех нас мирное и спокойное Рождество", - сказал он. Столтенберг утверждал, что на данный момент признаков этого нет.

По его словам, заседание Совета Россия - НАТО должно пройти "как можно скорее". "Однако мы не пойдем на компромиссы относительно наших основных принципов. Мы не можем ставить под вопрос право НАТО защищать всех союзников", - сказал он. Также речь идет о "праве каждой страны выбирать свой путь".

Во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и претендовать на вступление в альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Гарантии безопасности

Как заявил во вторник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы, поскольку даже юридически оформленным гарантиям безопасности со стороны Запада доверять нельзя. Как подчеркнул глава государства, предложения Москвы по безопасности не являются ультиматумом, но Соединенным Штатам и их союзникам необходимо понять - России больше некуда отступать. И если Запад продолжит свою линию, она примет "адекватные военно-технические меры" и будет "жестко реагировать" на недружественные шаги, предупредил президент.

Он напомнил об обеспокоенности Москвы наращиванием сил и крупномасштабными маневрами у своих западных границ, развертыванием элементов американской противоракетной обороны. По его словам, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их "подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия будет пытаться решить проблему с помощью дипломатии.