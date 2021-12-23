Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызывали для проведения следственных действий по делу о государственной измене. Вместо бывшего главы государства в ГБР пришли его адвокаты Игорь Головань, Илья Новиков и группа депутатов Рады от партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко.

"Та повестка, которую разрекламировали определенные источники в офисе генпрокурора, на 23 декабря, она не имеет юридической силы. Никто не обязывал Петра Порошенко являться на допрос или другие следственные действия", - сказал Новиков журналистам.

По его словам, защита Порошенко пришла в ГБР, чтобы установить диалог. "Для них (ГБР - прим. ТАСС) за три дня с момента обнародования подозрения (предъявление обвинения - прим. ТАСС) ситуация складывается не лучшим образом. Они, как мы думаем, рассчитывали, что у них будет в любом случае выигрышная ситуация: либо Порошенко появится, и они устраивают шоу "Порошенко в наручниках", либо Порошено не появляется, и есть шоу "Ах, какое печальное событие, мы теряем веру в людей", - отметил адвокат.

В свою очередь Головань сообщил, что защита будет ходатайствовать "как о вызове свидетелей, так и о выполнении ряда следственных действий, которые разоблачили бы незаконные действия власти". "В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление", - сказал Головань журналистам.

"Угольное дело" Порошенко

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. В минувший вторник Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.