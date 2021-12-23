Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску к нему экс-главы государства Петра Порошенко. В иске требуется от власти полностью обнародовать записи "прослушки" телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу <...>", - говорится в повестке суда, которую через сайт партии Порошенко "Европейская солидарность" распространил адвокат экс-президента Игорь Головань.