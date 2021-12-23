СМИ: разведка США считает, что Эр-Рияд с помощью КНР выпускает баллистические ракеты

ТАСС, 23 декабря. Разведывательные службы США считают, что Саудовская Аравия активно занимается производством собственных баллистических ракет при помощи Китая. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Саудовская Аравия раньше не занималась производством таких ракет, а закупала их у Китая.

Телекомпания ссылается также на спутниковые снимки, которые, по ее словам, подтверждают наличие на территории королевства минимум одного предприятия по производству баллистических ракет.

Как считает ряд экспертов по ядерной политике и оружию, мнение которых приводится в публикации, подобное развитие событий может побудить Иран активизировать его ядерную программу и отказаться от идеи разоружения.