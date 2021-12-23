Адвокаты считают, что Порошенко знал о закупках угля из Донбасса, но не участвовал в этом

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко утверждают, что он знал о поставках угля с предприятий, расположенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, но не участвовал в организации этих закупок.

"Порошенко знал о поставках из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ДНР и ЛНР - прим. ТАСС), однако не занимался этим, поскольку это не его функция. Информацией о том, что это происходит, он владел", - сказал защитник Игорь Головань в опубликованном в четверг интервью изданию "Украинская правда".

По словам адвоката, Порошенко дал задачу "обеспечить страну энергией, а Совет национальной безопасности и обороны, премьер-министр и руководители правоохранительных органов это услышали и выполняли то, что предусмотрено законодательством".

Защитник добавил, что тогдашний министр энергетики Владимир Демчшин, также обвиняемый по "угольному делу", изменил нормативные документы по выплате средств предприятиям ОРДЛО также "в рамках законодательства".

Второй адвокат Илья Новиков в свою очередь заявил, что убежден в законности поставок угля, "потому что полный запрет экономической деятельности с этими территориями появился гораздо позже". В то же время он признал, что в то время (2014-2015 гг.) не было легального способа платить Донецку и Луганску за уголь.

Версия следствия

По версии следствия, Порошенко в 2014 году якобы вступил в сговор с рядом лиц, чтобы обеспечить поставки более дешевого угля Донбасса и отказаться от дорогого угля из ЮАР. При этом Порошенко оказывал давление на Минэнерго с тем, чтобы за уголь с двух предприятий ОРДЛО, по версии следствия, Киев платил наличными.

На прошлой неделе Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям. Его подозревают в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по статьям УК Украины "финансирование терроризма", "государственная измена" и "создание террористической организации". Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. В минувший вторник Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января. В связи с этим он не явился в четверг в Госбюро расследований Украины, куда был вызван для дачи показаний.