В МИД Украины заявили, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украина не проводит подготовку к силовой операции на востоке страны. Об этом в четверг заявил спикер МИД республики Олег Николенко.

"Заявление президента России [Владимира Путина] о якобы подготовке Украиной "военной операции" в Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру, и постоянные усилия украинского руководства для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в "нормандском формате", ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", - говорится в его комментарии, распространенном дипведомством.

По словам Николенко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и делегация республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе "проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня".

МИД также призвал РФ "сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины". "Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - указал Николенко.

Ранее Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, что Украина может готовить новую силовую операцию против Донбасса, и страны Запада заранее призывают Россию не вмешиваться в назревающий конфликт.

Договоренности по прекращению огня

В среду спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен заявил, что во время заседания группы стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. С подобным заявлением выступил и Ермак, а Министерство обороны Украины заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

При этом в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили, что украинская делегация не поддержала их новое предложение по усилению режима перемирия. Как сообщил полпред ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, в условиях, когда Киев упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия, республики предложили практические шаги по усилению режима прекращения огня.

По словам полпреда России в Контактной группе Бориса Грызлова, представители Киева продолжают блокировать любые мирные инициативы Донецка и Луганска. Он указал, что Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня на востоке страны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.