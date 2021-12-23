Швейцария заявила о готовности оказывать добрые услуги в проведении переговоров

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария готова оказывать добрые услуги, включая организацию у себя переговоров и международных встреч, "когда они полезны и желательны". Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Элиза Рагги, отвечая на вопрос о возможном проведении в Женеве в начале 2022 года экспертной встречи России и США по гарантиям безопасности.

"Швейцария готова предлагать свои добрые услуги, когда они полезны и желательны. Это также включает выполнение роли принимающей страны или содействие переговорам и встречам", - сказала Рагги. Она вместе с тем пояснила, что в интересах конфиденциальности швейцарское внешнеполитическое ведомство "не комментирует какие-либо просьбы" на этот счет.

Как заявил ранее в четверг журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дата экспертной встречи в Женеве по гарантиям безопасности России будет объявлена позже. "Есть понимание, что это будет январь 2022 года, и по линии дипломатических ведомств с нашей стороны это [представителем российской стороны] будет [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков. Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что он готов в любое время. Такая встреча будет, но дата и так далее - все будет объявлено позже", - сказал представитель Кремля после большой пресс-конференции главы государства.

Как заявил в четверг на этой пресс-конференции Владимир Путин, именно Запад, а не РФ должен сейчас дать гарантии безопасности. "Вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями", - подчеркнул он, отметив, что продвижения НАТО на восток быть больше не должно, и в первую очередь это относится к Украине.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.