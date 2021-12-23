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Франция поддержала предложение о проведении в январе заседания Совета Россия - НАТО

Франция поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия - НАТО - МИД.

Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещала не расширяться
По оценке генсека, "это фундаментальный принцип европейской безопасности, который Россия сама подписала"
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