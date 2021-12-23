Украинские силовики будут открывать ответный огонь в Донбассе без ограничений

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут открывать ответный огонь в Донбассе, как и прежде, без ограничений. Об этом заявил в четверг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, украинским военным "никто стрелять в ответ и не запрещал". "Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести огонь в ответ", - цитирует агентство Укринформ Залужного. Он подчеркнул, что, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащим или гражданским лицам, украинские военные "должны делать то, что они делали".

При этом Залужный добавил, что украинская сторона поддерживает введение режима прекращения огня в Донбассе и его соблюдение.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма. Однако Киев отказался выполнять это требование. В сентябре этого года Залужный прямо заявил об отсутствии у подчиненных ему командиров подразделений ограничений на открытие ответного огня, отметив, что такие решения принимаются на месте.

Дезавуирование этого заявления украинским командованием является одним из требований, которые выдвигают представители Донецкой и Луганской народных республик в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины при обсуждении вопросов безопасности.

Как сообщил по итогам последнего в этом году заседания Контактной группы полпред РФ Борис Грызлов, "представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня".