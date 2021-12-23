Пушилин заявил, что слова Киева о выполнении мер по прекращению огня остаются лозунгами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления официального Кива о своей готовности выполнять меры по прекращению огня в Донбассе остаются лишь лозунгами. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сегодня утром, 23 декабря, на следующий день после заявлений [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака, министра обороны [Украины Алексея] Резникова и главнокомандующего ВСУ [Валерия] Залужного в поселке Александровка множественные осколочные ранения получил мужчина 1969 года рождения. Так что декларации Украины о своем возврате к практическому исполнению мер по усилению режима прекращения огня пока остаются лозунгом", - заявил Пушилин, комментируя утверждение главы офиса президента Украины Ермака о том, что контактная группа по урегулированию в Донбассу договорилась в среду вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

Как подчеркнул Пушилин, "готовность Украины осуществить реальные действия по возврату к соблюдению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года пока вызывает сомнения". По его словам, "с украинской стороны одна за другой шли провокации, обстрелы инфраструктуры, боевое использование беспилотников, в том числе "Байрактара", и если Украина вернется к практическому исполнению мер по усилению и контролю режима прекращения огня, "то не будет предусмотренного мерами ответного огня" и на линии соприкосновения "наконец-то будет тишина".

В среду прошло очередное заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Как отметил после его окончания полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в ходе переговоров представители Киева продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса. В частности, "Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).