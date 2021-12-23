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Боррель: ЕС тесно координирует действия с партнерами в отношении гарантий безопасности

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Евросоюз тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией", - отмечается в тексте.

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