Боррель: ЕС тесно координирует действия с партнерами в отношении гарантий безопасности

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Евросоюз тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией", - отмечается в тексте.