Блинкен и Трасс договорились укреплять координацию между союзниками по Украине

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс условились укреплять координацию действий между западными союзниками по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, которое было распространено по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора Трасс и Блинкена.

По свидетельству Прайса, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили "общие приоритеты, в том числе мощную и единую ответную реакцию" на якобы возможные агрессивные шаги России в отношении Украины. "Госсекретарь и министр иностранных дел Трасс согласились с важностью укрепления скоординированной поддержки между союзниками и партнерами с целью обеспечения последствий и издержек [для Москвы] при дальнейшей российской агрессии против Украины", - добавил Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.