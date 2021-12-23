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Додон заявил, что после смены власти в Молдавии отношения с Россией ухудшились

По словам экс-президента, для активизации сотрудничества между странами необходимо срочно организовать очередное заседание межправительственной комиссии

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Смена власти в Молдавии привела к ухудшению отношений с Россией. Об этом заявил в четверг вечером в эфире телеканала "НТВ-Молдова" почетный председатель Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Отношения Молдавии и России значительно ухудшились, особенно по сравнению с тем, что было год назад. Надеюсь, что новый молдавский посол скоро отправится в Россию. Может, после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению. Сейчас экономических контактов почти нет", - сказал Додон.

По его словам, для активизации сотрудничества между двумя странами необходимо срочно организовать очередное заседание межправительственной комиссии, которое планировалось в ноябре, но перенесено на весну будущего года.

Додон, который возглавил недавно Молдавско-российский союз деловых людей, отметил, что намерен всемерно способствовать возобновлению экономического взаимодействия с Россией. "В настоящее время обсуждаются различные важные проекты для Молдавии с руководителями предприятий и ассоциаций. Я надеюсь уже к следующему году убедить трех-четырех важных российских партнеров открыть у нас заводы", - рассказал он.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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