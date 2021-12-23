СБ Украины открыла дело о госизмене против встречавшегося с Лукашенко депутата Рады

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который встречался в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, "раз уж информация просочилась в СМИ", то он "вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла" против него "дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины". По словам Шевченко, это связано "с его дружбой с Белоруссией".

Депутат также добавил, что ему инкриминируется "создание Русского мира на Украине". По его мнению, спецслужба выполняет заказ властей с целью устранения конкурента.

В мае этого года Шевченко был исключен из парламентской фракции президентской партии "Слуга народа". Этому решению предшествовала встреча депутата с лидером Белоруссии.

Шевченко не раз посещал республику, выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, выражая полную поддержку Лукашенко. 20 апреля он лично встретился с президентом, а после сообщил в Минске местным журналистам, что поддержка Киевом санкций Евросоюза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами". Тогда руководство фракции "Слуга народа" заявило, что поездка Шевченко в Белоруссию и его встреча с Лукашенко носили частный характер и противоречат "порядку реализации внешней политики" Киева.

После победы Лукашенко на выборах в 2020 году МИД Украины сообщил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующей инициативой ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом. Минск расценил это как недружественный жест, который не способствует сохранению доверия в двусторонних отношениях, и как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.