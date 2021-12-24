Китай осудил принятие в США закона об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Китай осудил в пятницу принятие в США закона об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

"Китай осуждает и решительно отвергает принятие в США так называемого закона о предотвращении принудительного труда уйгуров и призывает Соединенные Штаты немедленно исправить эту ошибку", - говорится в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.

Этот закон, подчеркивается в заявлении, "злонамеренно чернит" ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, не принимая во внимание "факты и правду". США тем самым, говорится далее, "серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения".

Пекин также расценил принятие Вашингтоном закона в отношении Синьцзяна как "грубое вмешательство во внутренние дела Китая".

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон, направленный, как заявляют в Вашингтоне, на предотвращение принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Документ, который ранее одобрили обе палаты Конгресса США, предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей.