Парламент Приднестровья утвердил в должности премьера республики Александра Мартынова

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Парламент непризнанного Приднестровья утвердил в должности премьер-министра Александра Мартынова, который возглавлял кабинет министров республики до президентских выборов. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Первый Приднестровский".

"Верховный совет утвердил Александра Мартынова на пост премьер-министра", - говорится в сообщении.

Мартынов возглавляет правительство Приднестровья с декабря 2016 года. Его кандидатура была вновь предложена на этот пост переизбранным на второй президентский срок Вадимом Красносельским.

Согласно конституции Приднестровья, исполнительной властью руководит президент, который определяет основные направления внутренней и внешней политики. После своей инаугурации Красносельский заявил, что концепция развития Приднестровья остается прежней. Он продолжит укреплять независимость Приднестровья, будет добиваться международного признания, а также реализацию итогов референдума 2006 года, в ходе которого 97% населения поддержали присоединение к России.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Люди выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Спор перерос в вооруженный конфликт, который удалось остановить с помощью российских миротворцев. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.