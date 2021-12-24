В польскую прокуратуру подали заявление с обвинениями Лукашенко в геноциде

ВАРШАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Польское адвокатское бюро подало в прокуратуру страны заявление с обвинениями президента Белоруссии Александра Лукашенко в геноциде. Об этом заявил в пятницу на своем канале в YouTube белорусский оппозиционер Павел Латушко.

"Адвокатское бюро Томаша Вилиньского в городе Варшаве сегодня представило в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в совершении преступления по факту геноцида, преступлений против человечности гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками", - заявил он.

По словам Латушко, в этом деле более 20 фигурантов. К заявлению, насчитывающему 160 страниц, как указал оппозиционер, приложены 10 тыс. документов, касающихся фактов преступлений в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, и 30 тыс. документов, касающихся преступлений, совершенных в отношении белорусов и иностранных граждан в период между 1996 и 2021 годом.

Как информировал журналистов адвокат Вилиньский, до конца января он планирует также подать заявление против Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге. По его словам, оно будет намного обширнее, чем поданное в Польше.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, оппозиция создала Координационный совет. Латушко вошел в его президиум, однако вскоре выехал из Белоруссии в Польшу. Минск ранее обращался к Варшаве с просьбой выдать Латушко, но данный запрос был оставлен без удовлетворения.

Белорусские власти обвинили Латушко в причастности к терроризму (ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии) и в самовольном присвоении звания или власти должностного лица (ст. 382 УК). Кроме того, Генеральная прокуратура Белоруссии 13 декабря сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Латушко, обвинив его в совершении преступления против интересов службы (ч. 3 ст. 426 УК, "Превышение власти или служебных полномочий"). Информационная продукция Telegram-канала и чата оппозиционера признана в Белоруссии экстремистской.