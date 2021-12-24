Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, осужденным на 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Верховного суда.

"Приговор первой инстанции оставлен без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - отметили в суде. "Приговор вступил в законную силу", - уточнили в Верховном суде.

Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года. Ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Затем в феврале нынешнего года в деле появилось обвинение еще по двум статьям УК - в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября прошлого года, ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти. 10 февраля Знаку также предъявили обвинения по этим статьям.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.