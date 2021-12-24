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Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку, сообщил в пятницу председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Заявление Кобахидзе транслировалось на странице партии в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост", - сказал Кобахидзе.
Он сообщил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.

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