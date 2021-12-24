Оппозиция в Абхазии заявила о готовности к конструктивному диалогу с властями

СУХУМ, 24 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные силы Абхазии заявили о готовности к конструктивному диалогу с властями и надеются на встречу с президентом Асланом Бжанией в начале следующей недели. Об этом сообщил журналистам в пятницу один из лидеров оппозиции, председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

"Мы договорились с Асланом Бжанией встретиться в понедельник, надеюсь, что эта встреча состоится. Мы всегда открыты для диалога, конструктивного обмена мнениями. Мы доведем свою позицию до президента и надеемся прийти к какому-то результату. Если результата не будет, то митинги будут продолжаться, будет наращиваться давление масс", - сказал Ардзинба.

Оппозиционер рассказал о встрече с президентом вечером 21 декабря, когда в Сухуме на театральной площади прошел митинг, после которого имели место столкновения около здания парламента. По словам Ардзинбы, наихудшее развитие ситуации предотвратили "не правоохранители, а ответственные политики" в оппозиции и во власти. "Мы остановили ситуацию совместными усилиями, начали переговоры и донесли до главы государства, что митинги - это результат непрофессиональной некомпетентной деятельности власти. <…> Мы предложили свое видение выхода из кризисной ситуации, в частности по парламентским выборам", - сказал он.

Ардзинба отметил, что перенос выборов, назначенных на 12 марта 2022 года, на год, а может и меньше, если получится договориться с властью, позволит провести реформирование выборного законодательства. "Нам нужен профессиональный парламент и для этого мы предлагаем новый парламент избрать по смешанной системе, чтобы часть депутатов избиралась по одномандатным округам, другая часть - по партийным спискам. Если мы этого не сделаем, у нас еще пять лет будет такой же парламент, где будут споры, крики и не будет результатов", - сказал он.

Председатель оппозиционной общественной организации "Ахиаца" (Граб) Ахра Бжания отметил, что "Народно-патриотический союз Абхазии" (НПСА), объединяющий 9 оппозиционных партий и организаций, "не приветствует силовых методов воздействия на власть, даже если эта власть не представляет ничьих интересов, кроме своих собственных". "Эта порочная практика применения политических решений, борьбы через силу стала частью нашей плохой политической культуры, от которой надо избавляться всем вместе на основании договоренностей. Это вредит государству, не способствует развитию политических институтов", - сказал Бжания.

По словам руководителя "Ахиаца", радикализация общественных настроений в разных формах не появляется на пустом месте и назвал методы работы действующего руководства Абхазии "неэффективными и непредсказуемыми". "Это - катастрофическое ухудшение здоровья наших граждан в результате отмены антиковидных мероприятий, предпринятых в 2020 году и. о. президента Валерием Бганбой, полностью соответствовавших рекомендациям ВОЗ. По официальным данным, более 500 человек погибло [из-за коронавируса], а мы просто не знаем сколько [граждан Абхазии] умерли в лечебных учреждениях Грузии, России, у себя дома в деревнях, какое количество людей получили невообразимые финансовые потери потому, что они были вынуждены, борясь за свою жизнь, приобретать дорогостоящие медикаменты за 200, 300, 500 тысяч рублей. Фактически обрушили нашу энергосистему в результате легализации майнинга криптовалюты, не получил правовой и моральной оценки инцидент (избиение ветеранов войны - прим. ТАСС) в День победы на набережной в Сухуме", - сказал Бжания. По его словам, "ведет к росту протестных настроений и заявление президента о том, что существуют причины непреодолимой силы, в связи с которыми Абхазия должна уступить часть политического суверенитета".

Об уголовном преследовании

Адгур Ардзинба заявил, что лидеры нынешней оппозиции готовы нести ответственность за события 21 декабря 2021 года тогда, "когда понесут ответственность те, кто совершил государственный переворот в январе 2020 года". "Если бы эти люди были привлечены к ответственности, то действующий президент и вся его команда имели бы хоть какое-то моральное право кого-то осуждать. Но это не значит, что кто-то оправдывается, это недопустимо. Я лично, все руководители НПСА готовы нести прямую ответственность за все, что происходило 21 декабря, мы готовы прийти в отделение милиции, когда увидим там Аслана Бжанию, Александра Анкваба (премьер-министра - прим. ТАСС) и всех остальных, которые будоражат наше государство много лет. Никого, кто пришел на митинг по нашему призыву, мы в обиду не дадим, крайних в этой истории не будет", - подчеркнул один из лидеров оппозиции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухуме у комплекса правительственных зданий в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей НПСА.

9 января 2020 г. в Сухуме произошли массовые беспорядки, организованные оппозицией, которой тогда руководил Бжания. Протестующие, требуя отставки действующего президента Рауля Хаджимбы, захватили здание администрации главы республики. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 г., после чего ЦИК назначил повторное голосование на 22 марта 2020 г. 13 января парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента. 28 января 2020 г. инициативная группа выдвинула Аслана Бжанию кандидатом в президенты Республики Абхазия. 22 марта 2020 г. в ходе повторных президентских выборов Бжания одержал победу, набрав 56,5% голосов. Его ближайший соперник Адгур Ардзинба получил 35,42%.