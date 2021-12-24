Более половины украинцев считают Зеленского олигархом

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей Украины причисляют президента своей страны Владимира Зеленского к олигархам. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

"Чаще граждане Украины считают олигархами [бизнесменов] Игоря Коломойского - 94%, Рината Ахметова - 94%, [экс-президента страны] Петра Порошенко - 89%, [бизнесменов] Виктора Пинчука - 82%, Дмитрия Фирташа - 80%. Также более половины респондентов отнесли к олигархам [депутатов Рады] Сергея Левочкина - 63%, Юрия Бойко - 61%, Вадима Новинского - 58% и Владимира Зеленского - 55%", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте центра.

Только 21% респондентов называет инициированный Зеленским и принятый Радой так называемый закон о деолигархизации "реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране". Остальные к закону относятся скептически: 33% считают его популистским шагом с целью обеспечения Зеленскому большей популярности в обществе, 23% - попыткой президента и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, 11% - способом борьбы с политической оппозицией.

Социологическое исследование проводилось с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом очного опроса респондентов по месту жительства. В нем приняли участие 2 005 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Статистическая погрешность результатов не превышает 2,3 п.п.