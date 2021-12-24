Зеленский обсудил с законодателями США "Северный поток - 2" и ситуацию на границе с РФ

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции обсудил в пятницу с членами Конгресса США трубопровод "Северный поток - 2" и ситуацию на российско-украинской границе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении участвовавшего в переговорах сенатора Роба Портмана (республиканец от штата Огайо).

"Сегодня у нас была возможность напрямую услышать от президента Зеленского о продолжающемся наращивании российских войск вдоль украинско-российской границы и выразить нашу твердую солидарность с народом и демократически избранным правительством Украины. В ходе разговора президент Зеленский обсудил [с законодателями] российскую угрозу на границе, выразил признательность США за военную помощь и высказался решительно против газопровода "Северный поток - 2", - утверждается в заявлении.

По версии Портмана, "Соединенные Штаты должны продолжать увеличивать количество оборонительного оружия поражающего действия, которое они направляют Украине". "Мы также обсудили недавнее прекращение огня в Донбассе при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и возможность дипломатического диалога, который может привести к улучшению ситуации с безопасностью на Украине. Пока США и Россия продвигаются к проведению переговоров по Украине и другим вопросам, президент Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем Украины должны включать Украину", - добавил сенатор, который пообещал "продолжать призывать администрацию [президента США Джо] Байдена немедленно ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Зеленский также обсудил с законодателями реформ на Украине, призванных содействовать приему страны в ЕС и НАТО. Портман призвал Байдена "увеличить объемы военной помощи, в том числе вооружений поражающего действия, союзникам" США в регионе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.