Telegraph: британский фрегат отслеживает в Северном море возможный проход кораблей ВМФ РФ

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании находится в Северном море рядом с Шетландскими островами, отслеживая предполагаемое возвращение кораблей Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, Westminster находится "в состоянии повышенной боеготовности", поскольку в ближайшие дни якобы ожидается проход нескольких российских кораблей в Северном море. Отмечается, что фрегат в случае необходимости будет использовать систему гидрофонов для прослушивания подводных лодок РФ.

Как напомнило издание, ранее две британские атомные подлодки покинули базу ВМС Фаслейн в Шотландии, чтобы провести отработку различных маневров. Таким образом, в новогодние праздники вне мест постоянной дислокации будут находиться три корабля ВМС Соединенного Королевства, экипаж которых в общей сложности будет превышать 450 военнослужащих.

Всего в рождественский период порядка 6 тыс. британцев будут нести военную службу вдали от дома, в том числе группировка из 650 британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии. Кроме того, несколько сотен военнослужащих королевства будут работать на базе ВВС Акротири на Кипре, а также на базах в Ираке и странах Ближнего Востока в рамках операций по борьбе с экстремистской организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).