ФРГ пересмотрит политику экспорта вооружений

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Германия ужесточит политику в области экспорта вооружений. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в комментарии, опубликованном в воскресенье агентством DPA.

"В рамках коалиции мы четко дали понять, что заново проверим политику экспорта вооружений прошлых лет, - сказала она. - Поэтому мы работаем над законом, который еще более четко будет регулировать критерии возможности поставок".

Предыдущее правительство ФРГ при Ангеле Меркель за 2021 год одобрило контракты на поставки вооружений на рекордную сумму в €9 млрд. При этом большинство поставок было одобрено за последние девять дней пребывания кабмина у власти. Министры были в тот момент уже в статусе исполняющих обязанности, а импортером стал Египет. Это вызвало критику со стороны оппозиционной Левой партии.