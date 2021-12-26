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ФРГ пересмотрит политику экспорта вооружений

Как сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, власти работают над законом, который "еще более четко будет регулировать критерии возможности поставок"

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Германия ужесточит политику в области экспорта вооружений. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в комментарии, опубликованном в воскресенье агентством DPA.

"В рамках коалиции мы четко дали понять, что заново проверим политику экспорта вооружений прошлых лет, - сказала она. - Поэтому мы работаем над законом, который еще более четко будет регулировать критерии возможности поставок".

Предыдущее правительство ФРГ при Ангеле Меркель за 2021 год одобрило контракты на поставки вооружений на рекордную сумму в €9 млрд. При этом большинство поставок было одобрено за последние девять дней пребывания кабмина у власти. Министры были в тот момент уже в статусе исполняющих обязанности, а импортером стал Египет. Это вызвало критику со стороны оппозиционной Левой партии.

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Меркель, АнгелаГерманияЕгипет
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